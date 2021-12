Stiri pe aceeasi tema

- Superstiții de Anul Nou: Vascul, planta magica a nopții dintre ani. Legende și obiceiuri Vascul, caruia i se mai spune și „creanga de aur”, este recunoscut drept simbol al sarbatorilor de iarna. Se spune ca este bine sa fie prezent in orice casa, atat in perioada Craciunului, cat si a Anului Nou. In…

- Dupa perioada Craciunului, care este dominata de colinde, Anul Nou 2022 este marcat de tradiții și obiceiuri foarte puternice. Cum era de așteptat, Revelionul 2022 vine și cu o mulțime de superstiții, care sunt musai de respectat. Afla de pe a1.ro ce tradiții, obiceiuri și superstiții din batrani exista…

- Dupa perioada Craciunului, care este dominata de colinde, Anul Nou 2022 este marcat de tradiții și obiceiuri foarte puternice. Cum era de așteptat, Revelionul 2022 vine și cu o mulțime de superstiții, care sunt musai de respectat. Afla de pe a1.ro ce tradiții, obiceiuri și superstiții din batrani exista…

- Mersul la colindat este unul dintre cele mai intalnite obiceiuri la final de an și incepe inca dinaintea Craciunului și continua pana in primele zile ale noului an. Colindul cu Sorcova, Plugușorul, Capra și Ursul sunt unele dintre cele mai respectate și apreciate tradiții de catre romani.Tradiții și…

- Pe 20 decembrie, creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu care vine cu o serie de tradiții și superstiții. Afla chiar acum ce tradiții și obiceiuri urmeaza romanii din diferite parți ale țarii de Ignat. Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu, urmas al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei…

- Credinciosii il praznuiesc marti pe Sfantul Apostol Andrei, considerat crestinatorul neamului romanesc, iar in aceasta zi peste 900.000 de romani isi sarbatoresc onomastica. Noaptea din ajun este asociata in popor cu obiceiuri precrestine, precum aparitia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului si…

- Inca de pe vremea strabunicilor noștri, moșii de toamna reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori pentru credincioși. In popor, mai este numita și Sambata Morților, zi in care familiile celor adormiți impart diferite lucruri pentru sufletul celor dragi care nu mai sunt printre noi. Ca orice…

- Sfanta Parascheva, praznuita in data de 14 octombrie, este considerata ocrotitoarea Moldovei. An de an, ziua de 14 octombrie transforma orasul Iasi in cel mai mare centru de pelerinaj din tara. Sfanta Parascheva este sarbatorita de ortodocsi pe 14 octombrie, o zi deosebit de importanta pentru…