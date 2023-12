Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de oameni au venite, vineri seara, in Piața Unirii pentru a asista la spectacolul de inchidere a exercițiului de Capitala Europeana a Culturii la Timișoara. Pe scena au urcat pe rand Klangphonics Live Mix, Delia, Katie Melua. Un punct apreciat de cei care au ramas pana la ore tarzii a fost…

- Teatrul Național din Timișoara inchide programul pe care l-a construit pentru anul Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023 cu o noua premiera. Spectacolul „Saptamana luminata” va avea loc sambata, 9 decembrie, de la ora 19, la Sala 2.

- „Adevarul” este cea de-a șasea piesa scrisa de Florian Zeller. Succesul imens de care s-a bucurat spectacolul montat la Theatre de Montparnasse a determinat televiziunea franceza sa il preia pe canalul național, fiind ulterior montat pe numeroase scene ale lumii. Spectatorii vor putea vedea duminica,…

- Cantautorul Mircea Baniciu sarbatoreste 50 de ani de cariera in cadrul unui spectacol aniversar care va avea loc miercuri la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti. Gala ‘Stele Romanesti – Mircea Baniciu, 50 de ani de cariera’ este o incursiune subiectiva si sentimentala atat in viata profesionala,…

- In luna martie 2023, recidiva a ajuns la 36,75%, cea mai scazuta valoare inregistrata in ultimii 10 ani, a spus vineri ministrul Justiției, Alina Gorghiu, ceea ce inseamna ca doi din trei deținuți liberați nu revin in sistemul penitenciar.Ministrul Justiției Alina Gorghiu a participa vineri la aniversarea…

- "Luni, in jurul orei 12:25, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o societate comerciala de pe Calea Buziașului din Timișoara a primit un e-mail in jurul orei 10:00, ce conținea informații privitoare la o amenințare cu bomba", a transmis IPJ Timiș. La fața locului s-au…

- Teatrul Național din Timișoara devine capitala europeana a teatrelor publice din Europa. Astfel, intre 9 și 12 noiembrie, Naționalul timișorean gazduiește Conferința Internaționala a Convenției Teatrale Europene, cea mai extinsa rețea teatrala a Europei. Peste 80 de reprezentanți ai celor 59 de teatre…

- Povestea lui Ben și a dezradacinaților lumii, a vieților ratacite dar și a speranței din spectacolul „Exod”, pus in scena de teatrul național timișorean de cunoscutul regizor lituanian Oskaras Korsunovas, inchide, in aceasta seara, Festivalul Național de Teatru din București. Spectacolul va avea loc…