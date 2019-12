Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe zile calduroase, azi a inceput sa ninga in stațiunile de pe Valea Prahovei. Deocamdata, la altitudini mai mari de 1000 de metri, anunta TVR.Turiștii au putut schia totuși la Azuga, unde partiile sunt potrivite mai ales pentru incepatori. La Predeal, zapada artificiala, care…

- Cherhanalele de la malul marii s-au umplut in acest weekend. Mai ales ca astazi a fost dezlegare pentru cei care tin post. Bucatarii si-au rasfatat clientii cu peste de sezon: calcan fript pe plita sau guvizi trasi in tigaie si scaldati apoi in mujdei de usturoi.

- Primaria Constanta a facut lista evenimentelor de neratat in acest weekend. Pe langa spectacolele traditionale ale lunii decembrie, la Constanta vor fi onorati jucatori de baschet reprezentativi ai Clubului Sportiv Farul Constanta.

- Hotelierii din statiunile de pe Valea Prahovei au pregatit pentru Craciun oferte care pornesc de la 900 de lei și ajung la 5.100 de lei. Turiștii vor participa la pomana porcului, focuri de tabara sau vor fi colindați, potrivit Mediafax.Sinaia, Bușteni sau Azuga raman stațiunile montane cu…

- Turiștii voteaza in Sinaia, Paltiniș și Baile Felix. Potrivit datelor BEC, in Paltiniș, la ora transmiterii știrii, prezența este de 123%, potrivit Mediafax.roSecția din stațiunea Paltiniș, județul Sibiu, prezența este de 123%, dupa ce 26 de oameni, cel mai probabil turiști aflați in stațiune,…

- Formatia pregatit de Pero Milosevic nu se regasteste in acest sezon. SCM Politehnica a cedat pentru a doua oara la rand pe teren strain. De aceasta data alb-violetii au fost invinsti pe terenul celor de la Dobrogea Sud Constanta, formatie care a avut de asemenea un start de campionat sub asteptari.…

- In doar cateva ore, iarna isi intra in drepturi in zonele munte. Statiunile insa par total nepregatite pentru valul de turisti. Pe Valea Prahovei gasim locuri care seamana cu niste sate. Au cladiri lasate de izbeliste si partii pe care doar cornutele le curata de iarba.

- Ziarul Unirea Neversea revine cu ediția a patra la malul marii Plaja Neversea, unde libertatea nu are limite, dragostea e la ea acasa și timpul se oprește in loc iși deschide porțile in anul 2020, in perioada 2-5 iulie, la Constanța. Cea de-a patra ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania,…