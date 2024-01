Revelion la granița statelor NATO Intr-o lume in care petrecerile de Revelion sunt adesea asociate cu bucurie, stralucire și speranța, o imagine recenta a unui militar ucrainean sarbatorind trecerea dintre ani in tanșele din regiunea Avdiivka ne aduce in fața ochilor o realitate amara. Realitatea crunta de Revelion de pe tranșeele din Avdiivka! Aceasta fotografie, devenita rapid virala pe rețelele de socializare, subliniaza sacrificiul și curajul militarilor implicați in conflictele armate, precum și neajunsurile cu care se confrunta. Președintele Asociației Expert Forum, prin intermediul unei postari pe Facebook, aduce atenția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național Liberal este, incepand de astazi, membru al Uniunii Democrate Internaționale (International Democracy Union – IDU), cea mai mare alianța de partide de centru-dreapta din lume, cu peste 80 de membri din 60 de țari. Decizia a fost luata, in unanimitate, in cadrul Reuniunii Executive…

- Conform informațiilor obținute de Realitatea PLUS, autoritațile germane l-au imobilizat pe Catalin Cherecheș , care s-ar fi opus vehement acțiunii. In incercarea de a-l controla, primarul penal pare sa fi suferit leziuni, avand urme de sange pe fața.Fotografia originala a momentului prinderii a fost…

- „Ura! Se deschide sezonul de schi pe Valea Prahovei!”, „Fals! Partiile nu se deschid inca”, vești antagoniste circula pe rețelele de socializare in privința sezonului de schi din aceasta iarna, facand inimile turiștilor sa penduleze intre agonie și extaz. Autoritațile ne potolesc entuziasmul și anunța…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți ca 36 de cetațeni moldoveni din Fașia Gaza au fost evacuați și sunt in siguranța, dupa negocieri cu parțile implicate. Ea a mulțumit instituțiilor implicate in operațiunea diplomatica, dar și Romaniei pentru ajutorul acordat. ”Cetațenii noștri…

- Schimbari la PSD Alba! Radu Tuhuț, șeful PSD Alba, a fost inlocuit din funcție de europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta și-a anunțat numirea pe pagina sa de socializare. „Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat a decis astazi desemnarea mea in rolul de coordonator județean al PSD…

- In martie 2023, Xi Jinping a vizitat Moscova. La finalul vizitei, avind grija sa fie bine auzit și filmat de jurnaliști, i-a spus lui Vladimir Putin ca impreuna vor conduce un proces de schimbare la scara mondiala cum nu s-au mai vazut in ultima suta de ani. Putin, care și-a construit in decenii o imagine…

- Ambasada SUA in Israel a declarat ca frontiera dintre Fasia Gaza si Egipt s-ar putea deschide sambata, sugerand ca o astfel de decizie le-ar permite strainilor sa paraseasca enclava palestiniana aflata sub asediu, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Intr-o postare pe social media, ambasada Statelor…

- Ciprian Nedelcu, preot la Parohia Ortodoxa Romana din Leeds, este de mai multe zile cu un grup de pelerini intr-o excursie in Palestina și Israel. Preotul a povestit intr-o postare pe Facebook ca realitatea pe teren ar fi diferita și ca totul funcționeaza normal.„Realitatea este mult, chiar foarte…