- Kylian Mbappe a scris istorie dupa hattrick-ul din Revel – PSG 0-9, meci de a fost LIVE in AntenaPLAY. Mbappe a devenit cel mai bun marcator din istoria celor de la PSG in Cupa Frantei. Kylian Mbappe a doborat un nou record in tricoul celor de la PSG, in meciul din Cupa Frantei. Dupa cele […] The post…

- Portimonense – Sporting Lisabona 1-2. Sporting a revenit pe primul loc in Portugalia dupa ce a invins-o cu mari emotii pe Portimonense, exclusiv in AntenaPLAY. A fost 2-1, iar golul victoriei a venit dupa o executie cu calcaiul a lui Paulinho, in minutul 80. Dupa aceasta victorie, Sporting a acumulat…

- Cea de-a 26-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin a debutat miercuri cu patru partide. Principala favorita a competiției, Norvegia, a reușit o victorie fara probleme in fața Groenlandei.

- Final uluitor de meci in Benfica – Sporting 2-1. Campioana en-titre a castigat marele derby cu doua goluri marcate in prelungirile partidei. Pentru Sporting, aceasta a fost prima infrangere din acest sezon. Benfica – Sporting 2-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Dramatism total la derby-ul dintre Benfica…

- Guimaraes – Porto 1-2 a fost meciul serii din AntenaPLAY! Inaintea acestei partide am putut urmari Vizela – Famalicao 0-0 si Portimonense – Chaves 2-1. Campionatul lusitan ofera noi seri de spectacol și in etapa care a debutat vineri, odata cu meciul dintre Estoril și Casa Pia! Maine va putea fi urmarit…

- CSC 1599 Șelimbar a avut parte de un meci dificil impotriva celor de la Progresul Spartac, dar gruparea sibiana s-a impus cu 2-1 (etapa a 13-a) și s-a distanțat in fruntea clasamentului din Liga 2.

- Estoril – Casa Pia 4-0, duelul din etapa a 11-a din Liga Portugal, s-a vazut in format live video, in AntenaPLAY. Partida a deschis etapa a 11-a din Liga Portugal, etapa care aduce un derby „de foc”. Benfica – Sporting se va juca duminica, de la ora 22:30, in direct in AntenaPLAY. Estoril – Casa […]…

- O noua partida din Cupa Ligii Portugaliei: Arouca – Benfica 0-2 a fost LIVE in AntenaPLAY. Campioana sezonului trecut de Liga Portugal, formația oaspete din aceasta seara, a facut spectacol pe terenul celor de la Arouca! A marcat doua goluri si a avut o reusita anulata. Inaintea acestui duel, gazdele…