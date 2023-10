Stiri pe aceeasi tema

- Cu o economie in ruina si un stat in destramare, Libanul nu-si poate permite un alt razboi intre Hezbollah si Israel, iar Hezbollah, miscare sustinuta de Iran, stie acest lucru si tine cont de crizele din Liban in timp ce pune la cale urmatorii pasi in conflictul cu Israelul, spun surse citate de Reuters.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, 19 octombrie, ca atacul Hamas asupra Israelului a avut ca scop impiedicarea extinderii relațiilor de pace in Orientul Mijlociu și i-a cerut premierului britanic Rishi Sunak sa continue sa sprijine contraofensiva israeliana din Fașia Gaza, informeaza…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca o incetare a focului este „imperativa” cat mai curand posibil pentru a preveni extinderea conflictului dintre Israel sau Hamas sau scaparea acestuia de sub control și ca Beijingul este dispus sa colaboreze cu țarile arabe pentru gasirea unei soluții, a scris…

- ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat un atac la adresa Statelor Unite, afirmand ca decizia de a muta mai aproape de Israel un portavion american aflat in Mediterana arata ca Washingtonul vrea sa comita „masacre grave” in Fasia Gaza, transmite Reuters. Secretarul american al apararii Lloyd…

- Presedintele american Joe Biden va pune 'intrebari dificile' in intalnirile pe care le va avea cu lideri israelieni in deplasarea sa in Orientul Mijlociu, care a fost deja bulversata de o lovitura asupra unui spital din Fasia Gaza, in care au murit sute de palestinieni, transmite Reuters. Biden merge…

- Gruparea palestiniana Hamas folosește o rețea globala pentru a primi finanțare din partea unor organizații caritabile și națiuni prietene, transportand sume mari in numerar prin tunelurile din Gaza sau folosind criptomonede pentru a ocoli sancțiunile internaționale, potrivit experților și oficialilor…

- La o saptamana dupa ce a atacat Israelul cu mii de rachete și sute de militanți care au trecut granița din Fașia Gaza, Hamas continua sa se lupte cu ceea ce se spune ca este armata cea mai puternica din Orientul Mijlociu. Reuters a facut o analiza a modului in care mișcarea palestiniana a reușit in…

- Qatarul preia conducerea in negocierile ce au loc pentru eliberarea ostaticilor israelieni rapiți de gruparea terorista Hamas. Informația este confirmata chiar de ministerul de externe din Qatar, condus de Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Mai mulți mediatori din Qatar s-au angajat in…