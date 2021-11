Reuters despre cursul dolar/liră turcească: Investitorii străini pleacă din Turcia Cursul dolar/lira turceasca a ajuns la nivelul de 9.84, apropiindu-se de recordul de 9.85. Agenția Reuters s-a referit la deprecierea brusca pe care a înregistrat-o lira turceasca, aratând ca "Lira a pierdut într-o singura zi 1%, fiind mult în urma unor monede similare. Bancherii atrag atenția ca diminuarea apetitului de risc a afectat lira turceasca iar politica monetara și îngrijorarile legate de inflație continua sa influențeze diferențele negative de curs", citeaza Cumhuriyet.

Se așteapta saptamâna urmatoare

Mai mulți bancheri afirma ca "sunt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

