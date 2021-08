Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii la NATO ai țarilor membre ale Alianței se vor reuni intr-o conferința de criza, vineri, la ora locala 15:00, in situația tot mai dificila provocata de asaltul puternic al talibanilor in Afganistan. Reuniunea va fi prezidata de secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, iar in centrul…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a convocat o reuniune speciala cu reprezentantii statelor NATO pe tema conflictului din Afganistan, in contextul intensificarii ofensivei insurgentilor talibani, in timp ce in SUA au aparut tensiuni din cauza retragerii trupelor, potrivit…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va prezida vineri de la ora locala 15:00 (13:00 GMT) o reuniune a ambasadorilor tarilor membre ale Aliantei, dupa decizia SUA de a-si evacua diplomatii si ceilalti cetateni aflati in Afganistan, au indicat pentru AFP doua surse diplomatice. In centrul discutiilor…

- Klaus Iohannis ar putea fi viitorul șef al NATO. Scenariul este analizat de jurnaliștii de la Politico.eu. Aceștia susțin ca președintele Romaniei are șanse sa devina urmatorul secretar general al Alianței Nord Atlantice, in momentul in care Jens Stoltenberg iși va termina mandatul, in septembrie…

- Statele Unite, Irlanda si Marea Britanie au solicitat luni o reuniune publica de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Tigre, unde fortele rebele au intrat in capitala regionala Mekele, conform unor informatii din surse diplomatice, transmite AFP. Aceasta reuniune ar putea…