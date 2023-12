RETTER avansează lucrările pe A7 cu tehnologii inovatoare în condiții de frig Constructorul sibian RETTER Projectmanagement a demonstrat ingeniozitate și reziliența in fața condițiilor meteorologice dificile, asigurandu-se ca lucrarile desfașurate pe șantierul Autostrazii Moldovei A7 nu sufera, in ciuda temperaturilor scazute. Intr-o seara de iarna, pe 8 decembrie, cu temperaturi care amenințau sa coboare sub limita critica de execuție, RETTER a implementat masuri inovatoare pentru a menține regimul termic necesar in lucrarile de preparare, livrare și punere in opera a betoanelor. Printre procedurile tehnice adoptate pentru a lucra eficient in condiții de frig extrem se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

