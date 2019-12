Retrospectiva FMCG. Febra cumparaturilor de Craciun, boost semnificativ pentru piata bunurilor de larg consum Piata bunurilor de larg consum va inregistra, in acest an, un avans de peste 12%, evolutie stimulata de cresterea cererii, urmare a majorarii salariilor si pensiilor, si, nu in ultimul rand, de avansul preturilor, arata o analiza a companiei de consultanta Frames. Sezonul de shopping de Craciun va impulsiona semnificativ rezultatele din intreg comertul romanesc, de la sectorul alimentar la bunurile de folosinta indelungata. Dupa avansul de 8% din 2018, piata bunurilor de larg consum (FMCG), ce include bunurile de larg consum cel mai des achizitionate (mancare, bauturile racoritoare si produsele… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datele oficiale transmise WALL-STREET.ro de Institutul National de Statistica contrazic datele din piata; INS spune ca la finalul lui 2018 erau inregistrate si active doar circa 8.000 de magazine online, in timp ce jucatori din piata indica un nivel...

- Cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut in luna octombrie cu 3,3%, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm incetinit fata de luna precedenta, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).In septembrie, afacerile din industrie au crescut cu 5,2% fata…

- Prețurile de consum in luna noiembrie 2019 comparativ cu luna noiembrie 2018 au crescut cu 3,8%, astfel ca rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) este 3,7%, arata datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistica (INS). Fața de decembrie 2018, creșteri…

- O creștere economica de 4% a Produsului Intern Brut (PIB) in 2020 este optimista in condițiile in care economia decelereaza, cererea externa este inca slaba, iar cheltuielile bugetare se afla deja la un record al ultimilor zece ani, considera analiștii chestionați de MEDIAFAX.Institutul Național…

- In anul 2018, numarul mediu de salariati din totalul firmelor active din domeniul economic (industrie, constructii, comert si servicii de piata) a crescut cu 1%, fata de anul 2017, in conditiile in care numarul total de firme active a avansat cu 4,2%, potrivit datelor transmise, joi, de Institutul…

- Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar are ca obiect de reglementare inlocuirea conceptului de cos minim de consum lunar cu unul nou, respectiv cel de cos minim de consum pentru un trai decent, stabilirea…

- Ziarul Unirea Studiu ingrijorator! Mulți romani nu-și permit ingrijirile medicale. Care sunt cauzele Romanii considera ca sunt prea saraci pentru a-și putea permite serviciile medicale. Peste o jumatate de milion de romani se afla in aceasta situație. Datele sunt ingrijoratoare. Friedrich-Ebert-Stiftung…