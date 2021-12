Calendar ortodox: 31 decembrie. Pomenirea Cuvioasei maicii noastre Melania Romana

In aceasta luna, in ziua a treizeci si una, pomenirea Cuvioasei maicii noastre Melania Romana.Cuvioasa maica noastra Melania a trait pe vremea imparatului Honoriu. Era de neam cinstit si stralucit, intaiul in senatul roman. Sfanta iubea din… [citeste mai departe]