RETROSPECTIVĂ 2020 Agricultura României zdruncinată de pandemie şi secetă Agricultura romaneasca a fost zdruncinata in 2020 de doua evenimente majore: pandemia de coronavirus si seceta extrema, care a fost una dintre cele mai grave din ultimii 50 de ani, dupa cum spun nu numai agricultorii ci si autoritatile, cu impact direct si semnificativ in PIB-ul Romaniei. Cu toate ca s-au depus eforturi financiare pentru a diminua pagubele, au ramas inca sectoare neprotejate, iar o parte din despagubirile promise agricultorilor se vor rostogoli in 2021. Desi refacerea infrastructurii de irigatii a fost unul dintre principalele obiective, daca nu chiar obiectivul numarul 1, pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura(APIA), prin Centrele Județene, informeaza caincepand de astazi, 22 decembrie 2020, efectueaza tranșa a doua de plați catre beneficiarii ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta…

- Carmencita Constantin, presedinta Federatiei Romane de Gimnastica, a declarat, pentru AGERPRES, ca pandemia de coronavirus a afectat gimnastica, fiind convinsa ca multi sportivi de la cluburile scolare vor renunta la sportul de performanta din cauza faptului ca nu si-au putut relua pregatirile.…

- Ieri, ConstantaRestart, a prezentat pe pagina sa de Facebook, o retrospectiva a anului 2020. Avocatul Catalin Filisan, decanul Baroului Constanta, si presedintele "Constanta Restartldquo;: "Chiar si in pandemie am reusit sa plantam copaci in primavara si toamna lui 2020. Am muncit, ingrijit, udat si…

- SPRIJIN… Fermierii vasluieni isi vor primi despagubirile pentru seceta din primavara la inceputul anului viitor. Anuntul a fost facut ieri de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care a precizat, totodata, ca fermierii vor trebui sa depuna solicitarile pana la finalul anului 2020. Potrivit acestuia,…

- Problemele de ordin economic și social cauzate de criza pandemica nu au facut altceva decit sa accentueze vulnerabilitațile R.Moldova in raport cu principalii indici de determinare a starii țarii, se arata in Raportul de Stare a Țarii 2020 prezentat astazi de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”.…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat ca instituția pe care o conduce incepe plațile in avans pentru agricultorii afectați de seceta sau de pandemie. Oficialul din guvernul liberal a anunțat cand vor fi livrați banii catre fermieri. „In data de 16 octombrie Ministerul Agriculturii da startul…

- Culturile de primavara vor fi afectate de seceta pe o suprafata de aproximativ un milion de hectare, a atras un semnal de larma marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "Daca culturile semanate in toamna au fost afectate in suprafata de peste 1,1 milioane de hectare, din nefericire, si culturile…

- Sfantul Sinod al BOR susține ca Biserica s-a adaptat in acest an marcat de pandemie și a transmis mesajul Evangheliei inclusiv online, dar „s-a constatat insuficiența comunicarii mediatice in raport cu starea de comuniune pe care credincioșii o traiesc prin participarea fizica la viața litugica”,…