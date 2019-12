Aflata in prag de desfiintare, Sectia speciala de anchetare a magistratilor are, dupa un an de zile de functionare, un bilant cu doar cateva dosare minore trimise in judecata, apeluri retrase in instante care ii favorizeaza pe politicieni, dar si multe controverse in justitie. In octombrie 2018, cand a devenit operationala, Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) a preluat aproximativ 1.400 de dosare de la toate parchetele din tara, respectiv acele cauze care aveau legatura cu magistratii. Sustinuta puternic de partidele aflate atunci la guvernare si de ministrul Justitiei la…