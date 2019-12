RETROSPECTIVĂ 2019/ MJ în acest an - schimbări de miniştri şi…

Ministerul Justitiei s-a confruntat, in 2019, cu schimbari la nivelul conducerii, ceea ce a dus si la modificari de viziune asupra mai multor aspecte din sistemul judiciar, printre care si cea privind activitatea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. La mai bine de doi ani de la preluarea mandatului, Tudorel Toader si-a depus demisia, in fruntea MJ fiind numita Ana Birchall, iar ulterior, dupa venirea la guvernare a liberalilor, functia de ministru al Justitiei a fost ocupata de Catalin Predoiu. *** La inceputul lunii ianuarie, Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica…