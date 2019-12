RETROSPECTIVĂ 2019 Anul tuturor contestărilor Chile, Hong Kong, Algeria, Liban, Franta ...: pretutindeni cetateni nemultumiti si fara lider au protestat pe strazi in 2019, reluand lupta ''indigenilor'' de la inceputul deceniului impotriva unui sistem politic, a elitelor sau inegalitatilor, comenteaza AFP. Caricaturizati ca protagonistul filmului Joker - acest personaj care are sentimentul ca este marginalizat si niciodata luat in serios - sau mascati ca in Vendetta, mii de cetateni au denuntat probleme comune la Bagdad, Beirut sau La Paz, provocand caderea de la putere a cinci sefi de stat sau de guvern. Ei au condus ''o… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

