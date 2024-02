Retragerea lui Jaromir Jagr. Mai mult decât un tricou Jaromir Jagr a revenit la Pittsburgh Penguins pentru cel mai emoționant moment al carierei sale. Retragerea tricolului cu numarul 68. Clipa, uriașa cat o intreaga cariera, este menita sa puncteze atat stralucirea marelui erou al hocheiului, cat și vibrația nevazuta, dar mereu prezenta din jurul gheții. Tricoul jucatorului de hochei. Simbol, identitate, istorie. Poate doar in lumea baschetului mai exista un simbol cu o forța de semnificare atat de mare. Ghetele de baschet. Dar dintre toți fanii sporturilor americane, cei ai hocheiului din NHL par a fi cel mai greu incercați zilele acestea. NHL… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

