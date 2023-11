Echipa de campanie a presedintelui american Joe Biden l-a acuzat luni pe Donald Trump ca ii „imita” pe Adolf Hitler si Benito Mussolini, comparandu-i pe opozantii sai politici cu niste „paraziti”, informeaza AFP. In timpul unui miting de campanie care a avut loc sambata, fostul lider republican, candidat pentru alegerile prezidentiale din 2024, a promis ca ii va „eradica pe comunisti, marxisti, fascisti si pe golanii stangii radicale care traiesc ca parazitii in tara noastra”. Afirmatii facute in timpul Zilei fostilor combatanti si care, potrivit echipei lui Joe Biden, fac ecoul celor ale dictatorilor…