Reținuți pentru furturi de cabluri electrice dintr-o școală din Târgu Mureș La data de 7 ianuarie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Targu Mureș au dispus reținerea unei femei de 57 de ani și a unui tanar de 16 ani, cercetați pentru savarșirea infracțiunii de furt. In fapt, la data de 7 ianuarie a.c., in urma unui apel la 112 , polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș s-au deplasat la o școala gimnaziala…

Sursa articol si foto: infomures.ro

