Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile specifice desfasurate de politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au condus la identificarea unui barbat din Baia Mare banuit de comiterea infractiunii de furt. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat…

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești, au reținut pentru 24 de ore, la data de 1 iunie a.c., un barbat, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. La data de 1 iunie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politisti ai Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești au identificat…

- Joi, in jurul orei 15.40, politistii din Baia Mare au fost sesizati prin SNUAU 112, despre faptul ca pe strada Dumbravei, au fost sustrași un numar 23 de europaleți. Politistii s-au deplasat la fata locului, au identificat apelantul, un barbat de 62 de ani din municipiu, iar in urma verificarilor efectuate…

- Marti, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au identificat un tanar din Satu Mare, banuit de comiterea unor inselaciuni. Prejudiciul, in cuantum de 3.400 lei, a fost recuperat in totalitate. Verificarile si cercetarile efectuate de politisti au relevat…

- Ziarul Unirea Tanar de 26 de ani, din Blaj, REȚINUT de polițiști: A forțat ușa unei farmacii și a furat bani, țigari și bautura dintr-un magazin Un tanar de 26 de ani, din Blaj, a fost REȚINUT de polițiști: a forțat ușa unei farmacii și a furat bani, țigari și bautura dintr-un magazin. Polițiștii din…

- Politistii din Baia Mare au depistat cu operativitate un tanar din municipiu banuit de comiterea infractiunilor de furt si conducere fara permis, iar in baza probatoriului administrat au dispus retinerea acestuia pentru 24 de ore. In fapt, luni dupa-amiaza, in jurul orei 14.00, politistii au fost sesizati…

- Activitatile specifice de cercetare si investigare efectuate de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Leordina au dus la identifcarea a doi tineri, de 21 de ani, banuiti de comiterea infractiunii de furt. Politistii au stabilit ca la inceputul acestei saptamani, respectiv luni, 20 aprilie, cei doi tineri…

- Ieri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au fost sesizați cu privire la comiterea unui furt dintr-un autovehicul ce era parcat in curtea unui imobil. In urma sesizarii și a investigațiilor efectuate, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au identificat si retinut un barbat banuit…