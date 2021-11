Stiri pe aceeasi tema

- Doua asistente medicale si doi registratori au fost retinuti in cazul ceritificatelor false de vaccinare de la centrul de vaccinare din Petea, judetul Satu Mare. De asemenea, a fost retinuta si o alata persoana fara calitate speciala. Sumele cerute pentru documente false de vaccinare erau cuprinse…

- Cinci persoane au fost reținute in urma perchezițiile DNA, efectuate, marți, in județele Bihor și Satu Mare, in cazul certificatelor false de vaccinare de la centrul de la Vama Petea. Printre persoanele reținuțe sunt asistente, registratori, o angajata a Direcției de Sanatate Publica (DSP) și o persoana…

- O angajata DSP si alte patru persoane au fost retinute, marti, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de coruptie si fals, in urma a 13 perchezitii efectuate de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Oradea in judetele Bihor si Satu Mare. Persoanele retinute sunt…

- Procurorii au facut percheziții in județele Bihor și Satu Mare, intr-un dosar privind un nou caz de vaccinare la chiuveta, potrivit DNA.Polițiștii au descins la 13 adrese, inclusiv la o institutie publica.”Procurorii din cadrul Direcție Naționale Anticorupție Oradea fac cercetari intr-o cauza penala…

- Serviciul de Evidența a Persoanelor și Serviciul de Stare Civila, din cadrul Direcției de Evidența a Persoanelor Targu Jiu, vor funcționa, incepand de joi, 28 octombrie, dupa un program special, astfel incat, atat persoanele imunizate impotriva Covid-19, cat și cetațenii nevaccinați, sa nu intampine…

- Noi suspiciuni de vaccinari anti-COVID fictive in Prahova. Procurorii au facut zeci de percheziții la zeci de persoane banuite ca au eliberat sau ca au primit certificate de vaccinare false contra cost.

- Primarul de Suceava, Ion Lungu, a anunțat, miercuri, in conferința de presa, ca a solicitat Direcției de Sanatate Publica inchiderea, de la 1 octombrie, a centrului de vaccinare anticovid drive-thru din parcarea Shopping City și redeschiderea celui de la Colegiul Național „Ștefan cel ...

