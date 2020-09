Stiri pe aceeasi tema

- Hrana sattvica este cea mai pura, hranește trupul și menține mintea intr-o stare de buna dispoziție, calm și pace interioara. Descopera 4 rețete cu legume proaspete și gatite pentru echilibrarea organismului.

- Temperaturile caniculare dau batai de cap oricui, mai ales in perioada dupa-amiezii cand soarele parca lovește cu cele mai puternice raze. Cum sa ții piept caldurii? Iata 6 rețete pentru bauturi racoritoare care te vor face sa uiți de tot! 6 rețete pentru bauturi racoritoare Zilele calduroare de vara…

- Revolta intr-o comuna din județul Mureș, unde un loc de veci in cimitirul din sat a fost vandut cu 5 mii de lei. Localnicii sunt revoltati si spun ca pana acum nimeni nu a cerut taxe pentru locurile de veci, si nici nu a avut pretentii pentru anumite locuri. Cimitirul apartine satului, si aici sunt…

- Pana astazi, 6 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 29.223 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).(ieri. 28.973), adica 250 cazuri noi confirmate. VINDECATE ȘI EXTERNATE:187+94 Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.413 (ieri 21.132) au fost externate, dintre…

- Organizația Salvați Copiii a anunțat ca iși intensifica programul de recuperare educaționala a copiilor vulnerabili, al caror drept la educație a fost suspendat in perioada carantinei sociale. Potrivit organizației, incepand de miercuri, 1 iulie, 4.600 de copii aflați in evidența organizației vor fi…

- 269 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din doar 4.779 de teste prelucrate, iar alte 22 de decese au fost raportate. Procentul cazurilor depistate in numarul de teste este 5,6%. Bilanțul total al infectarilor ajunge la 26.582, in timp ce numarul deceselor…

- Raurile din bazinul hidrografic Prut, in amonte de Acumularea Stanca Costesti, din judetul Botosani, vor ramane sub avertizare Cod rosu de inundatii pana sambata la miezul noptii, in timp ce alte 27 de rauri si afluentii mici ai Dunarii, aferenti sectorului amonte S.H. Drobeta Tr. Severin, se vor afla…

- Pana joi, 31 de județe ale țarii au intrat la ora 10.00, total sau parțial, sub avertizare cod portocaliu de vreme rea. Avertizarea expira joi la ora 3.00. Potrivit ANM, in intervalul miercuri ora 10.00 – joi ora 3.00 vor fi perioade cu averse torențiale și se vor acumula cantitați de apa de peste 40…