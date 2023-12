Rețete de baclava. Cum faci acasă baclava însiropată Baclavaua este unul dintre cele mai raspandite deserturi de origine turca. Are la baza multe foi subțiri, o umplutura bogata de nuca și mult sirop. Este o prajitura aromata și o poți face și tu foarte ușor acasa. Iata cele mai bune rețete de baclava.Un desert cunoscut drept fiind foarte dulce, datorita siropului din abundența, baclavaua poate fi facuta și acasa, iar rețeta poate fi reinterpretata dupa bunul plac. Așadar, iata cum faci baclava!Rețete de baclavaRețeta clasica de baclava turceascaIngrediente pentru blatUn pachet foi de placinta;700 g de nuci și semințe;200 g unt cu minim 82% grasime;100… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand sunt opriți in trafic și testați pozitiv pentru consumul de alcool, mulți șoferi incearca sa invoce diferite pretexte. Cei care au calcat stramb gasesc tot felul de scuze pentru a scapa de amenda, iar agenții de la rutiera le-au auzit deja pe toate. Ce arata etilotestul daca ai consumat…

- Toate gospodinele se pregatesc acum de iarna și pun la borcan tot ce se poate. Muraturile sunt vedetele pivnițelor, unul dintre cele mai iubite preparate. Ce faci, insa, atunci cand apa acestora se tulbura? Afla de ce se strica zeama și cum o poți salva. De ce se tulbura zeama muraturilor Muraturile…

- Imediat dupa ce s-a destramat relația cu Irinel Columbeanu, Monica a inceput o frumoasa poveste de iubire cu Mr. Pink, milionarul din America. Apropiații tinerei spun, insa ca aceasta ar avea o relație restrictiva cu soțul ei, fiind monitorizata in permanența. Așadar, șansele sunt mici ca Monica sa…

- ALOPECIE ( cadere temporara a parului in urma unei boli infectioase sau de piele) a) peste parul bine spalat in prealabil se toarna apa in care s-a fiert Iedera (Hedera helix) b) se spala bine parul cu huma apoi, timp de o luna, zonele afectate se maseaza cu felii de lamiie coapte putin la foc. ALOPECIE…

- Placinta cu dovleac este una dintre cele mai gustoase rețete ale toamnei. Cu un gust dulce și aromat, placinta poate fi servita calda, dar și rece, simpla, dar și cu semințe sau nuci. Vezi mai jos ce rețeta de placinta cu dovleac iți recomandam sa incerci acasa.Vedeta toamnei, dovleacul poate fi adaugat…

- Placinta cu varza dulce sau varza murata este unul dintre preparatele culinare tradiționale, și poate fi servita atat calda sau rece, drept aperitiv, dar și gustare sau desert. Se pregatește ușor, din cateva ingrediente simple, iar gustul este unul savuros. Descopera ce rețete de placinta cu varza poți…

- Pregatește din timp bunatațile din camara pentru sezonul rece și incearca sa faci cele mai bune rețete de gogonele in saramura. Vezi de ce ingrediente ai nevoie pentru saramura, dar și ce alte ingrediente sa pui in borcan, alaturi de gogonele.Descopera rețete savuroase de gogonele in borcan pentru iarna.…