- Ce sarbatoare naționala ar fi aceea fara o porție tradiționala romaneasca de fasole cu ciolan afumat? Ei bine, gospodinele din Romania au gasit cea mai buna rețeta. Cum prepari cea mai buna mancare. Secretul este sa o gatești incet, la foc mic. Secretul pentru cea mai delicioasa rețeta de fasole cu…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar de pe mesele romanilor nu pot sa lipseasca tradiționalii carnați. Este un preparat clasic, care se face de obicei imediat dupa sacrifiarea porcului, dar pentru a obține carnați ca ai bunicilor trebuie sa nu-ți lipseasca un ingredient foarte important!

- Parjoalele moldovenești sunt unul dintre preparatele care au facut istorie in copilaria tuturor, mai ales cele gatite de bunicile noastre. Acestea sunt printre cele mai delicioase preparate, atunci cand vine vorba de gatit ceva rapid și delicios. Așadar, haideți sa vedem cum se gatesc parjoalele moldovenești…

Rețeta de mai jos aparține unui „farmacist" și a fost gasita in 1520 intr-o manastire budista din Tibet, era veche de 500 de ani.

- Pentru ca toamna este sezonul in care se pregatesc muraturile pentru lunile de iarna, gospodarii se intrec in rețete care mai de care mai inventive, gustoase și ușor de executat. Pe langa vestiții castraveți in saramura, romanii adora gogoșarii murați in oțet și sos de muștar. Iata cum se prepara aceasta…

- Salata turceasca cu morcovi și iaurt este un preparat extrem de delicios. Se prepara foarte simplu și rapid, iar membrii familiei vor fi extrem de incantați. Este un preparat care nu necesita prea multe ingrediente, prea mult timp de petrecut in bucatarie, iar rezultatul este pe masura.

- Daca și tu iți dorești sa iți delectezi papilele gustative cu un preparat mai special și inedit, atunci incearca rețeta de jeleu de mere și ardei. Acest preparat este un fel de dulceața și se servește pe paine prajita, in clatite sau fursecuri. Ai nevoie doar de cinci ingrediente și nu dureaza mai mult…

- Rețeta de galuște cu prune este o adevarata nostalgie in farfurie. Este desertul tradițional cu care nu poți da greș, indiferent daca ai la masa adulți sau copii. In aceasta varianta, aluatul este foarte lipicios și mai greu de manevrat dar așa pruna ramane in galușca cand muști. Ingrediente – 250 grame…