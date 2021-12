Rețeta de Surf and Turf. Vrei sa te bucur de un preparat deosebit in perioada sarbatorilor de iarna? Iata cum se prepara și de ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta de Surf and Turf. Pe site-ul lidl.ro am gasit rețeta lui Catalin Scarlatescu pentru Surf and Turf, conform careia este nevoie de: Rețeta de Surf and Turf. Cum se prepara și de ce ingrediente ai nevoie 800 g Carne de strut 450 g Creveti (cu sos chilli) 60 ml Ulei de masline extravirgin 25 ml Cognac 130 g Unt 7 bucati Ceapa galbena 7 bucati Cartofi albi 100 ml Smantana pentru gatit 4 bucati Morcovi 250 g Telina 1 bucata Dovlecel 4 linguri…