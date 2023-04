Stiri pe aceeasi tema

- Daca inca nu știți cu ce sa impresionați oaspeții la masa de Paște, puteți lua in calcul placinta de berbecuț. Click! va dezvaluie rețeta cu care face furori cel mai tanar jurat de la „Chefi la cutite”, Florin Dumitrescu.

- Ne aflam in postul Paștelui și ai ramas in „pana” de idei, nu știi ce sa mai gatești? Ei bine, noi iți sarim in ajutor și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru placinta cu mere de post. Este un desert delicios pentru toți pofticioșii. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie,…

- Este postul Paștelui, iar daca nu mai ai idee ce sa gatești pentru aceasta perioada a anului, atunci nu iți face probleme, deoarece noi iți sarim in ajutor și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru cartofii cu usturoi și rozmarin, la cuptor. Este un preparat delicios pentru post. Iata…

- Este postul Paștelui, iar daca ai ramas in „pana” de idei și nu știi ce sa mai gatești pentru aceasta perioada a anului, atunci nu-ți face probeleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru pastele cu vinete. Este un preparat gustos pentru post și sigur…

- Este postul Paștelui, iar daca și tu ai ramas in „pana” de idei și vrei sa gatești ceva delicios pentru aceasta perioada a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai gustoasa rețeta pentru supa crema de cartof dulce. Este un preparat delicios pentru post.…

- Carnea se regasește in multe rețete de borș. Cu toate acestea, bucatarul ucrainean Ievgen Klopotenko a dezvaluit rețeta borșului vegetarian care conține cartofi, fasole roșie, varza și sfecla roșie.

- Weekend-ul se apropie cu pași repezi, iar daca ai ramas in „pana” de idei și nu știi ce sa mai gatești pentru aceasta perioada, noi iți sarim in ajutor și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru placinta cu roșii, branza și busuioc. Este un preparat delicios și ușor de pregatit. Iata…

- Sarbatorile de iarna au trecut cu pași repezi, iar lumea deja a reintrat in programul normal de zi cu zi. Ei bine, daca nu ai idee ce sa mai gatești pentru aceasta perioada din an, noi venim cu soluția și iți prezentam rețeta de placinta cu branza și cartofi la tigaie. Este un preparat delicios și ușor…