- Daca iți este pofta de ceva delicios ori vrei sa ii surprinzi pe oamenii dragi din viața ta cu un preparat gustos, dar nu mai ai nicio idee și nici nu vrei sa pierzi prea mult timp in bucatarie, noi avem soluția care ar putea fi potrivita pentru tine. Iți prezentam o rețeta simpla și rapida de tartine…

- Cartofii fac parte din dieta romanilor și se pot prepara sub diverse forme. Daca alegeți sa ii gatiți alaturi de branza și mirodenii, rezultatul va fi unul delicios și se poate consuma oricand.

- Ciorba de varza este renumita pentru efectele rapide pe care le are cand vrei sa pierzi din kilogramele in plus. Este foarte eficienta datorita numarului mic de calori ipe care-l conține. Ciorba de varza poate fi preparata oricand, nu doar in cazul unei diete. Atunci se poate adauga puțina carne, de…

- Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce desert sa mai pregatești pentru cei mai dragi oameni ție, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru biscuiții cu cocos. Pentru acest desert gustos ai nevoie de doar doua ingrediente,…

- Este toamna și probabil și tu iți dorești sa pregatești ceva cu fructe și legume de sezon. Ei bine, pentru asta ți-am pregatit cea mai simpla și delicioasa rețeta de supa de pui cu varza și mere. Cu toate ca te vei gandi ce gust are aceasta combinație puțin ciudata, nu-ți face probleme, deoarece noi…

- Incanta-ți papilele gustative cu o delicioasa prajitura cu iaurt și nuca, o rețeta simpla care va cuceri orice gospodina. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare. Acest desert poate fi alegerea potrivita chiar și pentru unele dintre cele mai speciale momente.

- Supa crema de legume este unul dintre cele mai apreciate preparate, atat de cei mici cat și de cei mari. Modul de gatire este unul simplu și ai nevoie de doar cateva ingrediente. De asemenea, pentru supa crema este indicat sa pregatiți și crutoane. Acestea sunt cele mai potrivite pentru preparat. Iata…

- Iți este pofta de ceva delicios, dar nu știi ce sa mai faci pentru tine și familia ta? Ei bine, rețeta de cheesecake cu dulceața de afine și fructe de padure poate fi alegerea potrivita pentru tine. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare.