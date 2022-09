Rețetă de magiun de prune. Un preparat tradițional, numai bun de păstrat în cămară, pentru iarnă Rețeta de magiun de prune. Un preparat tradițional, numai bun de pastrat in camara, pentru a-l consuma la iarna. Se spune ca cel mai bun magiun este cel care a fiert in tuci, pe foc de lemne. Atunci cand veți face acest desert trebuie sa va inarmați cu multa rabdare penttru a fierbe si amesteca in oala/ ceaun/ tuci. Atenție! Este important ca fructele sa fie foarte copate, asta pentru ca nu se folosește zahar absolut deloc. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

