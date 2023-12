Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie sarbatorile de iarna cu repeziciune, iar in Targu Mureș au inceput deja, de mai bine de o saptamana, pregatirile pentru acestea. Miercuri, 22 noiembrie, s-a montat inclusiv bradul de Craciun in centrul orașului, in Piața Teatrului din municipiu. Bradul impunator, de aproximativ 15 metri,…

- Pentru ca ne aflam in perioada postului de Craciun și cu siguranța iți dorești sa mananci ceva dulce, noi ne-am gandit sa-ți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura cu crema de portocale. Este un desert gustos și care va reuși sa surprinda pe toata lumea. Iata de ce ingrediente…

- Sarbatorile de iarna se apropie rapid și mulți dintre noi incepem sa ne gandim la modul in care vom decora casele pentru a crea o atmosfera calduroasa și festiva. An de an, tendințele in materie de decor de Craciun se schimba, iar oamenii sunt intotdeauna in cautarea celor mai la moda idei pentru a…

- Poalele-n brau fac parte din categoria acelor deserturi care iți amintesc de gustul copilariei și sunt ușor de pregatit. Cum poți sa obții cele mai delicioase placinte moldovenești cu cateva ingrediente.

- Cornulețele pot fi alegerea ideala atunci cand vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu un desert simplu și rapid de preparat. Ai nevoie de doar cateva ingrediente și sunt delicioase cu orice fel de umplutura.

- Dupa o luna octombrie cu temperaturi cu multe peste cele considerate normale pentru aceasta perioada a anului, vremea ar urma sa schimbe foaia. Specialiștii anunța un Craciun cu multa zapada in Romania. A fost emisa prognoza meteo pentru sarbatorile de iarna 2023. Craciun cu zapada in 2023 Dupa o toamna…

- Galuște cu prune, numite și gomboti cu prune, reprezinta o rețeta clasica sau o rețeta veche de desert, așa cum o faceau mamele și bunicile noastre. Insa, pe langa prune, in compoziția lor putem pun e o mulțime de fructe. Astazi, noi vrem sa iți aratam cum sa prepari o rețeta diferita a acestui preparat.…

- Este considerata „Regina muraturilor”, ingredientul vedeta al sarmalelor, preparatul ce nu lipsește de pe mesele romanilor de Craciun. Pentru cele mai bune rezultate, afla, din randurile de mai jos, care este ingredientul de aur pe care trebuie sa-l adaugi in varza murata. Un truc simplu este secretul…