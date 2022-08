Retailerii din Capitală au început să raționalizeze alimentele de bază Doua mari lanțuri de retail din Capitala și-au anunțat clienții ca impun restricții la trei alimente de baza: ulei, zahar și faina. Este vorba de Mega Image și Auchan, doi jucatori importanți pe piața. La Mega Image, de exemplu, raționalizarea produselor se aplica “doar pentru o scurta perioada de timp”. Astfel, clienții pot sa cumpere doar 6 sticle de 1 litru de persoana, in timp ce la zahar și faina este vorba de maximum 6 kg de persoana. Managerii de magazine au fost anunțați din data de 16 august cu privire la aceasta decizie, anunțul fiind afișat la casele de marcat, dar și la raioanele respective.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

