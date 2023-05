Restructurări la Poșta Română. Sute de angajați vor fi dați afară Sute de angajati de la Posta Romana vor fi restructurati, din motive legate de digitalizare, dar si criterii de performanta, potrivit Antena 3 CNN. Este vorba despre aproximativ 500 de oameni care nu vor fi dati afara, ci restructurati, si vor primi salarii compensatorii. „Este vorba despre un cumul de factori. Serviciile si produsele companiei s-au redus la jumatate in ultimii 10 ani. La fel si numarul total de angajati a coborat cu 40% in ultimii 10 ani, in schimb aparatul administrativ s-a dublat. Credem ca cu un numar mai mic de oameni, compania poate sa-si desfasoare activitatea mai bine.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

