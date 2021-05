Stiri pe aceeasi tema

- Studenții Facultații de Drept de la Universitatea Babeș-Bolyai au plecat cu trofesul acasa, de la unul dintre cele mai prestigioase concursuri din România. Marea victorie a fost anunțata de decanul de la Drept UBB, Serban Diaconescu. …

- Circa 43% dintre angajații din Romania lucreaza in prezent din alta parte decat de la birou, iar riscurile de securitate IT pentru companii cresc semnificativ, mai ales cand munca se desfașoara de pe dispozitive nesecurizate sau cand viața personala se amesteca cu cea profesionala, arata un studiu recent…

- ”Restructurarea timpurie a afacerilor cu probleme, in scopul prevenirii falimentului si a blocajelor pe lanturile economice, va asigura un avantaj semnificativ economiei romanesti in perspectivele relansarii business-ului dupa pandemia COVID”, afirma Sierra Quadrant, intr-o analiza privind perspectivele…

- Restructurarea timpurie a afacerilor cu probleme, in scopul prevenirii falimentului si a blocajelor pe lanturile economice poate salva aproape 500.000 de locuri de munca, potrivit unei analize realizate de Sierra Quadrant.

- Senatorul Claudiu Tarziu, copresedintele AUR, i-a indemnat, joi, pe reprezentantii Blocului National Sindical (BNS) sa creeze filiale sindicale in marile comunitati de romani de peste hotare, pentru a apara drepturile celor care muncesc in strainatate. "Nu e un secret pentru nimeni ca o mare parte a…

- "Conform CITR, liderul pietei de restructurare din Romania, in 2021, companiile care vor sa depaseasca criza si sa treaca in urmatoarea etapa de dezvoltare trebuie sa fie pregatite sa anticipeze schimbarile si sa investeasca in solutii care sa le ajute sa gestioneze mai bine riscurile. Desi 15% dintre…

- Doua companii antreprenoriale romanesti - Dendrio, specializata in integrarea solutiilor IT&C si KFactory, start-up specializat in automatizarea practicilor traditionale de productie si industriale, isi unesc fortele cu ProCredit Bank pentru a digitaliza fabricile din Romania.

- „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea mai mare criza din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri si am reusit, asa cum am promis, sa evitam recesiunea tehnica. 1.4 milioane de romani din sectorul privat au intrat in somaj tehnic. Nu a fost niciun protest.…