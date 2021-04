Restricții:137 de noi amenzi în Argeș 147 de societați au fost verificate cu privire la respectarea masurilor organizatorice specifice, a programului de lucru și in privința respectarii masurilor de protecție de catre personal și clienți. De asemenea, cei peste 200 de politisti care s-au aflat la datorie ieri, au verificat, in total, 1.621 de persoane si 142 de mijloace transport persoane. […] Articolul Restricții:137 de noi amenzi in Argeș apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, polițiști au desfașurat 29 de acțiuni punctuale (din care 26 de acțiuni independente, 2 acțiuni impreuna cu lucratori I.J.J. Argeș și o acțiune cu reprezentanți ai altor instituții). *Au fost verificate 1.753 de persoane, 127 mijloace de transport persoane și 137 de societați…

- In ultimele 24 de ore, 134 de societați, din peste 112 locatii, au fost verificate cu privire la respectarea masurilor organizatorice specifice, a programului de lucru și in privința respectarii masurilor de protecție de catre personal și clienți. Totodata, 129 de mijloace de transport persoane au fost…

- Polițiștii au verificat, in cursul zilei de ieri, in total, 2.094 de persoane. Totodata, au fost verificate 129 de locații, din care 131 de societați comerciale sau persoane fizice autorizate, cu privire la respectarea masurilor organizatorice specifice, a programului de lucru și in privința respectarii…

- In ultimele 24 de ore, 142 de societați, din peste 192 delocatii, au fost verificate cu privire la respectarea masurilor organizatorice specifice, a programului de lucru și in privința respectarii masurilor de protecție de catre personal și clienți. Totodata, 113 mijloace de transport persoane au fost…

- Polițiștii, alaturi de jandarmi, reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, dar si alte institutii cu atributii in domeniu, au verificat, in total, 2.274 de persoane, dintre care 1.178 au fost verificate in cadrul acțiunilor punctuale. Totodata, au fost verificate 206 locații,…

- In ultimele 24 de ore, un numar de 189 de politisti și 43 de polițiști locali au actionat pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, precum și pentru prevenirea si limitarea infectarii cu virusul Covid-19. Au fost desfașurate 31 de actiuni punctuale (dintre care 25…

- Aproape 150 de societați comerciale, peste 1.200 de persoane si aproximativ 400 de mijloace de transport persoane au fost verificate in ultimele 24 de ore. Activitatile desfasurate de politisti, impreuna cu celelalte forte cu care se actioneaza in sistem integrat, se mentin la aceeasi intensitate. In…

- In ultimele 24 de ore, un numar de 213 politisti și 44 de polițiști locali au actionat pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, precum și pentru prevenirea si limitarea infectarii cu virusul Covid-19. Au fost desfașurate 30 de actiuni punctuale (dintre care 27 organizate…