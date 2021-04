Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca va transmite Comitetului National pentru Situatii de Urgenta cateva propuneri pentru perioada sarbatorilor de Paste și 1 Mai. Astfel, circulația pe timpul nopții va fi permisa pana la ora 5:00, in Vinerea Mare magazinele ar putea fi deschise pana la ora 20:00,…

- "Aceasta hotarare prevede masuri mai restrictive decat cele prevazute in ODSU de carantinare a celor cinci localitati din judet, adica municipiul Timisoara si comunele Dumbravita, Giroc, Ghiroda si Mosnita Noua. (...). Pentru municipiul Timisoara si UAT Giroc si Mosnita Noua, masurile impuse pentru…

- Potrivit autoritatilor județene, șapte oameni au murit joi, in Timis, iar 447 au fost testați pozitiv, astfel: The post Explozie de noi infectari cu Covid: Timisoara – 254, Giroc – 26, Lugoj – 25, Sanmihaiu Roman – 12, Sacalaz – 11. Lista cu toate localitatile din Timis appeared first on Renasterea…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 447 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.613 teste efectuate (din care 729 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (254), Giroc (26), Lugoj (25), Sanmihaiu…

- Timișoara, 12 martie 2021: Solidaritate, ințelegere, grija și empatie sunt cuvintele la care ne gandim cu toții cand vorbim de protejarea sanatații noastre și a celor din jur. Iulius Town continua sa fie alaturi de timișoreni, iar in urmatoarele doua weekend-uri, 13 – 14 martie și 20 – 21 martie 2021,…

- Timișoara, alaturi de localitațile periurbane Giroc, Moșnița, Ghiroda și Dumbravița intra in carantina, din pricina ratei mari de infectare. Oamenii vor avea voie sa iasa din case, insa doar cu motiv intemeiat și cu declarație pe propria raspundere. Pe timp de noapte se poate ieși doar in scop profesional,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca Timișoara si alte patru localitati din judet sa intre in carantina timp de doua saptamani, incepand din 8 martie, ora 00:00. Rata infectarii in Timisoara a ajuns la 7,49, potrivit datelor transmise de Prefectura Timis. Timisoara si localitatile…