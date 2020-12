Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, in sedinta de joi, sa propuna prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile, incepand din 14 decembrie. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat joi seara ca s-a hotarat sa se mențina masurile de pana acum cu o singura excepție.…

- Raed Arafat: Romanii cu drept de vot vor putea circula pana la ora 1:00 Raed Arafat. Foto. gov.ro Pentru prima data, alegerile se desfașoara cu localitați aflate în carantina din cauza numarului de îmbolnaviri de COVID-19, dar alegatorii se vor putea prezenta la urne fara sa fie…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat masuri de ultima ora la Sibiu, dupa intrarea localitații in carantina. Masurile impuse sunt similare cu cele din stare de urgența, deși Romania e inca in stare de alerta.Citește și: Date de ULTIMA ORA de la INS: Economia Romaniei, scadere RECORD "Știți…

- Raed Arafat anunța noi restricții #Covid19 Foto: Catalin Radu Noi restricții pentru limitarea raspunderii noului coronavirus vor fi aplicate în România, începând de luni pentru o perioada de 30 de zile. Masca de protecție care sa acopere nasul și gura va trebui sa…

- Luni are loc o noua ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența in care ar putea fi adoptate noi reguli și masuri restrictive. Premierul Orban a declarat, inainte de ședința CNSU, ca in primul rand va fi actualizata lista roșie a țarilor in care daca calatorești ești obligat sa stai in…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat luni seara la finalul sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) ca au fost luate mai multe masuri pe care trebuie sa le respecte cetatenii care vin din tari cu un indice de infectare COVID-19 mai mare decat cel al Romaniei. Acest mecanism…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI a anunțat urmatoarele masuri care vor fi introduse in perioada urmatoare: -Toate Comitetele județene de Situații de Urgența se vor reuni de urgența pentru a lua toate masurile prevazute in HG-uri pentru incidențele de 1,5 cazuri/mia de locuitori in ultimele 14 zile…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru si secretarul de stat Raed Arafat au sustinut in seara zilei de luni, 5 octombrie, declaratii de presa la Palatul Victoria , la finalul reuniunii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). Nelu Tataru a anuntat ca pentru cetatenii care vin din tari cu…