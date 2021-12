Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air reduce programul de zbor in lunile ianuarie si februarie 2022 pentru a se adapta la nivelul redus al cererii, ca urmare a restrictiilor de calatorie impuse de tarile europene, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. Reprezentantii Blue Air au precizat ca observa un comportament…

- Valul al cincilea al pandemiei de coronavirus va dura cel putin doua luni, a aratat ministrul Sanatații Alexandru Rafila. El a avertizat ca februarie si martie vor fi lunile de risc maxim. “Eu cred ca valul al cincilea al pandemiei va dura mai mult de o luna si jumatate. Probabil ca va dura cel putin…

- Liderii PNL, PSD și UDMR nu au ajuns la nicio concluzie in urma negocierilor de sambata, marcate de tensiuni și neințelegeri asupra mai multor puncte din programul de guvernare, dar și in privința imparțirii portofoliilor. Negocierile ar urma sa fie reluate duminica, cand se așteapta sa se agreeze atat…

- Programul de guvernare al cabinetului Ciuca, depus sambata in Parlament, prevede adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului “Romania Educata” in 2023. Dupa ce noua legislație care sa puna in aplicare programul “Romania Educata” a fost amanata deja pentru 2022, liberalii au stabilit…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, ca lista Guvernului si programul de guvernare au fost depuse la Parlament. El a precizat ca Programul de guvernare este centrat pe masuri de prima urgenta pentru combaterea crizei pandemice si ca este nevoie de stabilitate. “Programul de guvernare…

- Statele Unite iau in considerare adaugarea a patru tari, intre care și Romania, in programul de renuntare la obligativitatea vizelor (Visa Waiver), care permite deplasarea in Statele Unite fara viza pentru o sedere de pana la 90 de zile, a anunțat secretarul american pentru securitate interna, Alejandro…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a continuat, duminica, discutiile privind Programul de guvernare, cu echipe ale PNL si UDMR, in prezenta lui Florin Citu si Kelemen Hunor. Luni, Nicolae Ciuca va discuta pe aceasta tema cu reprezentanti ai conducerii USR. Reprezentantii USR au anuntat ca liderul formatiunii,…

- Lista Cabinetului Ciolos si programul de guvernare vor fi depuse luni la Parlament. Potrivit Constituției, conducerile celor doua Camere urmeaza sa stabileasca data sedintei in care va fi dat votul de investitura. Noul Cabinet include sase ministri care au facut parte si din Guvernul Citu, dar și miniștri…