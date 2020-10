COVID-19 pune lacat pe Europa. Restrictii dure in tot mai multe tari Numarul cazurilor de coronavirus continua sa creasca intr-un ritm accelerat, iar tarile vin cu noi masuri pentru a tine sub control, atat cat este posibil, epidemia de COVID-19. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Daca saptamana trecuta o privire de ansamblu asupra Europei infatisa inceputul unui set de restrictii mai severe decat pe timpul verii, in pragul acestui weekend lucrurile nu par sa se fi imbunatatit semnificativ. Emisfera nordica…