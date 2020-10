Stiri pe aceeasi tema

- PSD acuza luni ca „Orban si gasca” lui ameninta din nou romanii cu restrictii, fara a le pasa ca milioane de cetateni sunt condamnati sa sufere. „Orban și gașca lui sunt izolați total de problemele reale ale romanilor, de la educație pana la locuri de munca! Dupa ce au scapat total de sub control pandemia,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca nu se poate discuta despre restricții la nivel economic, in contextul pandemiei de coronavirus, dar va avea loc o ședința de Guvern și o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența in cadrul carora vor fi decise masuri de „creștere a rigurozitații…

- Zonele in care vor fi purtate aceste maști de protecție sunt: piețele, targurile, oboarele, evenimentele in aer liber, obiectivele turistice, lacașurile de cult turistice și ecumenice. Citeste si: Masca devine OBLIGATORIE in Centrul Vechi al Capitalei, dar si pe strada, in piete, gari si in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca va intruni Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, mentionand ca decizia de introducere a unor restrictii privind orarul de functionare a teraselor, dupa ora 23,00, va fi pentru toate tipurile de evenimente care se organizeaza in aceste locuri.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in cadrul unei sedinte o serie de noi masuri care vor fi luate in Romania incepand cu data de 1 august. Noile restrictii vin ca urmare a cresterii sustinute a numarului de cazuri de coronavirus in Romania: de 9 zile consecutiv s-au inregistrat…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența stabilit noi masuri de limitare a raspandirii SARS-CoV-2, pe care Guvernul ar urma sa le aprobe in ședința de astazi. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca in ședința de astazi, Guvernul va modifica hotararea privind starea de alerta, pentru a introduce…

- Printre masurile adoptate în ședința de marți a CNSU se numara obligativitatea purtarii maștii de protecție în spațiile deschise. Masura se aplica în anumite intervale orare, în zonele aglomerate și sunt exceptate persoanele care desfașoara…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, masurile care ar putea fi introduse de la 1 august, printre care se numara limitarea programului cluburilor și teraselor in anumite zone și introducerea obligativitații purtarii maștilor in spațiile deschise aglomerate. „Singurele discuții sunt legate de limitarea…