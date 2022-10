Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, intre orele 07:00 – 16:00, va avea loc evenimentul sportiv „Timișoara City Marathon”. Circulația rutiera va fi inchisa in zona bulevardul Vasile Parvan – bulevardul Corneliu Coposu- strada J. H. Pestalozzi. Conform STPT, circulația mijloacelor de transport va fi restrictionata in zona desfașurarii…

- Dacp e duminica, e concurs! Pe 9 octombrie, intre orele 9:00 – 14:00, va avea loc evenimentul sportive “Cycling and Running Day”. Circulatia rutiera va fi inchisa in zona strada Pestalozzi – bulevardul Corneliu Coposu, pana la Pasajul Michelangelo. Circulatia mijloacelor de transport in comun va fi…

- Duminica, 9 octombrie, intre orele 9:00 – 14:00, va avea loc evenimentul sportive “Cycling and Running Day”. Circulatia rutiera va fi inchisa in zona strada Pestalozzi – bulevardul Corneliu Coposu, pana la Pasajul Michelangelo. Circulatia mijloacelor de transport in comun va fi restrictionata in zona…

- In data de 2 octombrie, intre orele 05:00 – 17:00, va avea loc evenimentul sportiv “UVT Liberty Marathon”. Circulatia rutiera va fi inchisa in zona bulevardului I.C.Bratianu – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D.Loga – bulevardul Regele Ferdinand I – splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul Vasile…

- Ca de obicei, Primaria Carei nu anunța lucrarile care restricționeaza circulația pe anumite strazi. La aceasta ora este restricționata circulația mașinilor pe strada Corneliu Coposu colț cu strada Titulescu. Administrația Kovacs-Keizer nu da doi bani pe comunitatea careiana. Doar cand e vorba de incasat…

- Circulația rutiera revine la normal in intersecția dintre bulevardul Cetații și strada Gheorghe Lazar. Acolo fusese instalat provizoriu un sens giratoriu, acesta va fi anulat și se va relua utilizarea semafoarelor. Modificarea este introdusa odata ce lucrarile la reabilitarea liniilor de tramvai din…

- Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința participanților la traficul rutier și pietonal continuarea lucrarilor proiectului ,,Reabilitare infrastructura rutiera, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public in Municipiul Buzau” precum și instituirea unor masuri…

- Circulatia autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi restrictionata, miercuri, intre orele 12.00 si 20.00, pe drumurile nationale din 15 judete din sudul tarii, aflate sub Cod portocaliu de canicula. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…