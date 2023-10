Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara anunța cateva modificari in circulația rutiera prin cartierul Elisabetin. Cele mai importante privesc strazile Cozia și Memorandului, pe care circulația se va desfașura in sens unic. Pana sa se aplice noile prevederi, circulația va fi inchisa pe mai multe strazi din zona in urmatoarele…

- Politia Rutiera va putea aplica amenzi de circulatie si pe baza inregistrarilor de pe camerele video ale primariilor Politiei Locale si inclusiv camerele de bord ale soferilor, potrivit unui proiect de lege pe care deputatii din Comisia de transporturi l-au votat astazi in unanimitate, actul normativ…

- Primaria Timișoara a anunțat ca, la solicitarea operatorilor care presteaza activitați de reparații sau investiții, Comisia de Circulație a aprobat, pentru perioada urmatoare, o serie de inchideri și restricții ale traficului, necesare pentru efectuarea lucrarilor: in perioada 10.2023 – 15.12.2023 se…

- Primaria Timișoara a anunțat restricții de circulație in zona centrala, pentru desfașurarea celei de a 23-a ediție a Crosului Loteriei. „La solicitarea Loteriei Naționale, Comisia de circulație de pe langa Primaria Municipiului Timișoara a avizat desfașurarea in data de 16 septembrie a Crosului Loteriei…

- Primaria Timișoara a anunțat lucrari la drumuri in acest weekend, „pentru a reduce, pe cat posibil, disconfortul in trafic peste saptamana”. Astfel, intre 18 august, ora 05:00 și 19 august ora 08:00, traficul rutier va fi inchis la intersecția dintre Calea Aradului și Piața Consiliul Europei, precum…

- In zilele de 10 și 11 august 2023, vor exista restricții de circulație in zona centrala a municipiului Targoviște, pentru o buna desfașurare a sarbatorii Sf. Ierarh Nifon – Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țarii Romanești. Joi – 10 august 2023, cand vor avea loc Vecernia și Pelerinajul…

- Pe o porțiune din autostrada Sebeș-Turda sunt astazi restricții de circulație ca urmare a degradarilor aparute pe carosabil. Sunt tot mai multe lucrari de mentenanța in ultima perioada pe autostrada Sebeș-Turda. Inclusiv astazi, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmite…