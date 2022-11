Stiri pe aceeasi tema

Brigada Rutiera a Capitalei anunța ca in perioada 20 noiembrie-26 decembrie vor fi instituite restricții de trafic pentru desfașurarea Targului de Craciun din Piața Constituției.

- T\rgul de Craciun din Capitala va avea loc in perioada 20 noiembrie - 26 decembrie 2022, in Piața Constituției, anunța ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti.Acccesul vizitatorilor este gratuit.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, invita companiile interesate sa se implice in organizarea Targului de Craciun, in Piata Constitutiei.

- Primaria Capitalei invita operatorii privați sa se implice in organizarea Targului de Craciun 2022. Evenimentul va avea loc in perioada 30 noiembrie – 26 decembrie 2022, in Piața Constituției.

- Targul de Craciun va avea loc in Piata Constitutiei, in perioada 30 noiembrie – 26 decembrie, iar operatorii privați interesați sa devina partenerii evenimentului se pot inscrie pana la 24 octombrie, anunța joi primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. ”In premiera, Primaria Capitalei deschide Piata…

- Traficul va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, segmentul de drum cuprins intre Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, precum și pe Str. Monetariei, in intervalul vineri ora 22.00 - luni ora 6.00.

- INFOTRAFIC: Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, din cauza gropilor aparute in carosabil. Recomandari pentru șoferi INFOTRAFIC: Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, din cauza gropilor aparute in carosabil. Recomandari pentru șoferi Traficul este restricționat intre…

- Traficul auto in zona Metalurgiei din Sectorul 4 al Municipiului București va fi restricționat in acest weekend. Incepand de vineri seara și pana luni dimineața, cei care vor tranzita zona Metalurgiei, Turnu Magurele, Luica sau Alexandru Obregia trebuie sa circule cu maxima atenție și sa respecte cu…