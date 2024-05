Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi se efectueaza lucrari de reparație la covorul asfaltic, care impun o serie de restricții de trafic pe autostrazi, in județele Sibiu și Alba, astfel Autostrada A1 sens Sebeș catre Sibiu, intre kilometrii 268+700 metri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in perioada 7 – 10 mai, pe Autostrada pe sensul A1 Nadlac – Deva au... The post Restricții de circulație pe Autostrada A1. Vor fi lucrari la carosabil appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- 23-30 aprilie: Restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Se efectueaza lucrari de reparații 23-30 aprilie: Restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Se efectueaza lucrari de reparații In perioada 23-30 aprilie sunt instituite restricții de circulație pe banda 2 a Autostrazii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza caastazi, 2 aprilie, au loc lucrari de reparatii a partii carosabile pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, tronsonul kilometric 22 100de metri ndash; 23 100 de metri, localitatea Branesti, judetul Ilfov, motiv pentru care sunt…

- Traficul rutier este restricționat astazi, 1 aprilie 2024, pe Autostrada A3 Campia Turzii – Nadaselu pentru efectuarea unor lucrari⚠️ Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi,

- ASTAZI: Restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu-Deva: Lucrari de reparații la rosturile dilatație și de inlocuire a parapeților ASTAZI: Restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu-Deva: Lucrari de reparații la rosturile dilatație și de inlocuire a parapeților Traficul rutier va fi restricționat…