Primaria Timișoara a anunțat ca, la solicitarea operatorilor care presteaza activitați de reparații sau investiții, Comisia de Circulație a aprobat, pentru perioada urmatoare, o serie de inchideri și restricții ale traficului, necesare pentru efectuarea lucrarilor: in perioada 10.2023 – 15.12.2023 se inchide traficul rutier, pe Calea Bogdaneștilor, in zona intersecției cu str. Dunarea și str. […] Articolul Restricții de circulație in perioada urmatoare, pe mai multe strazi din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .