Restricţii de circulaţie din cauza unui festival de rock şi a Raliului Iaşului Mai multe restrictii de circulatie vor fi impuse incepand de astazi si pana la finalul saptamanii in centrul orasului. Potrivit Primariei, masurile sunt necesare pentru buna desfasurare a competitiei Raliul Iasului, precum si a Festivalului „Rock "N" Iasi". O prima restrictie intra in vigoare astazi, la amiaza: aleea de acces din fata Palatului Culturii, zona liniilor de tramvai, va fi inchisa intrucat in acest loc va fi amplasat parcul service pana pe data de 4 septembrie (duminica). O alta masura vizeaza extinderea zonei pietonale Stefan cel Mare pana la Casa Modei si, respectiv, pana la intersectia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Cluj-Napoca iși arata inca o data solidaritatea fața de poporul ucrainean prin iluminarea Casei de Cultura a Studenților in culorile drapelelor Romaniei și Ucrainei, in zilele de 23 și 24 august 2022.

- Lucrarile la noul sistem de iluminat arhitectural pentru Casa de Cultura a Studenților „Dumitru Farcaș” au fost finalizate. Acestea au constat in montarea pe cladire a 77 proiectoare LED cu puteri cuprinse intre 25 și 45 W.

- Inca un sfarșit de saptamana cu evenimente pe scena din Centrul Vechi al Craiovei, in cadrul Summer Fest. Pentru vineri, 5 august, Casa de Cultura a Studenților a pregatit o serie de spectacole care vor debuta, de la ora 19.00, cu un recital muzical. Seara va continua pe ritmuri de dans și in compania…

- VIDEO ”Monumentul teribilismului” la Alba Iulia. Bancile din parcul central puse in picioare de mai mulți tineri, pentru un selfie Mai multe banci din parcul central al Municipiului Alba Iulia, mai exact parcul Casei de Cultura a Studenților, au devenit subiect de distracție pentru mai mulți tineri. …

- „Adevarul nu se confunda intotdeauna cu dreptatea" In cadrul evenimentului TEDxCornișa, pe scena Casei de Cultura „Mihai Eminescu" din Targu Mureș s-a remarcat printre cei 15 speakeri și Daniel Oltean. Absolvent al Facultatații de Drept, acesta și-a inceput cariera de procuror, profesie urmata timp…

- VIDEO: Sute de studenți absolvenți ai Universitații din Alba Iulia, in marș ceremonial, prin Cetatea Alba Carolina Sute de studenți absolvenți ai Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pornesc intr-un marș ceremonial pe porțile Cetați Alba Carolina, sambata, 25 iunie. Este vorba despre parada…

- 25 iunie: Festivitatea de absolvire a Promoției 2022, a Universitații din Alba Iulia. Parada studenților pe Porțile Cetații Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va organiza sambata, 25 iunie, Festivitatea de absolvire a Promoției 2022. Ceremonia de absolvire va incepe la ora 9.00, in fața…

- Consiliul Național al Elevilor a organizat in 3 iunie la București ediția a V-a a Galei Elevului Reprezentant. Implicați in puzzle-ul educației din Romania, peste 20 de elevi, profesori, parinți, grupuri de inițiativa și reprezentanți au autoritaților locale au fost premiați in prezența Consilierului…