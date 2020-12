Restaurantele și cafenelele din județul Sălaj vor fi redeschise de mâine Restaurantele și cafenelele din județul Salaj vor fi redeschise de maine, cu respectarea masurilor impuse in funcție de valoarea incidenței In urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj din data de 9 decembrie 2020, coordonata de prefectul Marcel Virgil Țurcaș, a fost adoptata Hotararea nr. 94, cu masuri noi pentru domeniul Horeca, aplicabile in județul Salaj, incepand cu data de 10.12.2020, ora 00:00. Astfel, incepand de maine, vor fi redeschise restaurantele și cafenelele in toate UAT-urile in care incidența nu depașește valoarea de 3/1000 de locuitori,… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

