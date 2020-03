Restaurantele au incasari cu pana la 80% mai mici si trec la concedieri

Stiri pe aceeasi tema

- Incasarile recente ale restaurantelor au inregistrat scaderi care variaza intre 20% si 80% din cauza lipsei clientilor in contextul epidemiei de coronavirus, a declarat, miercuri, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel Mischie. "La restaurante,…

- Incasarile recente ale restaurantelor au inregistrat scaderi care variaza intre 20% si 80% din cauza lipsei clientilor in contextul epidemiei de coronavirus, a declarat, miercuri, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel Mischie."La restaurante,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat dupa ce Cabinetul sau a fost demis ca urmare a adoptarii motiunii de cenzura, ca Guvernul cade in picioare. „Un parlament dominat din forte retrograde, parlamentari nascuti din pixul lui Dragnea, care au calcat in picioare democratia, a decis caderea Guvernului pe…

- "Sunt ferm convins ca tema anticipatelor de fapt inseamna austeritate" Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica, la Târgoviste, ca PNL si Guvernul actual nu vor respecta legea pensiilor si nici pe cea care prevede cresterea salariilor…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, ii acuza, pe liberali ca nu vor sa dubleze alocațiile pentru copii asta pentru ca vor sa pastreze banii pentru campania electorala, intrucat interesul PNL este de a caștiga alegerile locale.Citește și: Obiectivul PNL este 'sa scoata PSD din Parlament'.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca, in cazul in care Guvernul va desfiinta Sectia speciala pentru investigarea infractiunilor din Justitie, partidul pe care il conduce ar putea sa dea tonul privind sustinerea unei motiuni de cenzura.Intrebat, intr-o conferinta de presa, daca…

- Tehnicianul echipei Gaziantep FK, Marius Sumudica, a declarat, într-un interviu pentru agentia Demiroren, ca Turcia are noroc ca presedintele Recep Tayyip Erdogan iubeste si sustine fotbalul, relateaza cnnturk.com."Turcia are un presedinte care iubeste mult fotbalul. Cluburile sunt ajutate,…

- Cițu: Deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piata la dobanzi in scadere. Intram in 2020 cu buget și fara masurile din OUG 114 Romania intra in anul 2020 cu buget, fara majoritatea masurilor introduse prin OUG 114, iar deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piata la dobanzi…