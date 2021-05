Restanțele la creditele în lei, în creștere cu 0,24%, la 4,58 mld. lei Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in aprilie 2021, la 4,58 miliarde de lei, in crestere cu 0,24% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 1,4%, la 1,52 miliarde de lei, conform datelor BNR. Totalul creditelor in lei atingea, in aprilie, 207,071 miliarde de lei (cu 1,27% peste valoarea din luna precedenta), din care 78,857 miliarde de lei erau sume contractate de agentii economici si 123,492 miliarde de lei imprumuturi luate de populatie. Creditele in valuta totalizau 90,146 miliarde echivalent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

