Stiri pe aceeasi tema

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor au crescut cu 32% in primele patru luni din anul 2021, in pofida contextului pandemic, la 34 miliarde lei, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, cand s-au acordat imprumuturi in valoare de 25,7 miliarde lei.

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in mai 2021, la 4,5 miliarde de lei, in scadere cu 0,6% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 2,64%, la 1,48 miliarde de lei (echivalent), conform datelor…

- În anul 2020, DEER a realizat investiții în proporție de 100,5% fața de planurile aprobate de ANRE. Astfel, valoarea totala a investițiilor realizate și puse deja în funcțiune a fost de 596 milioane lei, fața de 593 milioane lei cât a fost planificat (202 milioane lei în…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in aprilie 2021, la 4,58 miliarde de lei, in crestere cu 0,24% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 1,4%, la 1,52 miliarde de lei, conform datelor BNR.…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in martie 2021, la 4,5 miliarde de lei, in scadere cu 0,96% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 2,71%, la 1,54 miliarde de lei (echivalent), conform…