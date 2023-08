Responsabilii brutalităților din 10 august au fost trimiși în judecată Cucoș, Sindile și Cazan se afla printre cei 16 ofițeri, subofițeri și persoane din conducerea jandarmeriei din „dosarul 10 august” care au fost trimiși in judacata de procurorii militari. In rechizitoriu se precizeaza ca in noaptea de 10 august 2018, la protestul care s-a desfașurat in Piața Victoriei, Comandantul jandarmilor, Laurențiu Valentin Cazan, impreuna cu coordonatorii Gheorghe Cucoș și Ionuț Sindile au ordonat jandarmilor din subordine, prin incalcarea dispozițiilor lgale, intervenția in forța pentru a dispersa masele de protestatari din fața Guvernului. La acea data, aproximativ 30.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul „10 august” a fost trimis in judecata, anunța, marți, Parchetul General printr-un comunicat de presa, citat de G4Media.ro. „Procurorii Secției parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata…

- Parchetul General a anunțat marți ca Dosarul „10 august” a fost trimis in judecata. Potrivit comunicatului, 16 persoane au fost trimise in judecata și sunt cercetate in libertate. Printe aceștia se afla și șefii Jandarmeriei din 2018 - Laurențiu Cazan , șef al Jandarmeriei la acea data și coordonator…

- Saisprezece persoane, intre care fostii sefi din Jandarmerie Laurentiu Cazan, Sebastian Cucos si Catalin Sindile, au fost trimise in judecata in Dosarul 10 August. Procurorii au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a 16 inculpați, cercetați in stare de libertate, astfel: col. Laurențiu…

- Procurorii miilitari au trimis in judecata 16 ofițeri, subofițeri și persoane din conducerea Jandarmeriei in „dosarul 10 august”, in rechizitoriu spunandu-se ca in noaptea zilei de 10 august 2018, la mitingul de protest care a avut loc in Piața Victoriei, comandantul acțiunii jandarmilor, Laurențiu…

- Parchetul General a anunțat marți ca Dosarul „10 august” a fost trimis in judecata. Potrivit comunicatului, 16 persoane au fost trimise in judecata și sunt cercetate in libertate. Printe aceștia se afla și șefii Jandarmeriei din 2018 - Laurențiu Cazan , șef al Jandarmeriei la acea data și coordonator…

- Procurorii Sectiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile in cauza cunoscuta generic sub denumirea "Dosarul 10 august" si au dispus trimiterea in judecata a 16 inculpati, cercetati in stare de libertate, astfel: inculpatul…

- Parchetul General a trimis vineri ministrului Justitiei, Alina Gorghiu, o adresa prin care solicita ca intentia Guvernului de a desfiinta posturile vacante publice sa nu se aplice institutiilor din sistemul judiciar, deoarece aceasta masura va avea efecte "devastatoare" prin inchiderea unitatilor din…

- Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostul procuror Mircea Negulescu au fost achitați de Inalta Curte de Casație și Justiție in de represiune nedreapta si cercetare abuziva. Soluția pe scurt: achita inculpatul Onea Lucian Gabriel (….) pentru participatie improprie la infractiunea de inducerea…