Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Arges au condus pentru audieri la sediul unitatii de Parchet un barbat de 37 de ani, din comuna Teiu, banuit de ultraj comis impotriva polițiștilor Secției de Politie Rurala Leordeni, la 18 noiembrie. Barbatul, care pana in prezent a fost internat…

- Trei polițiști din orașul Roșiorii de Vede din Teleorman au fost condamnați definitiv la inchisoare cu suspendare de Curtea de Apel București. Agenții sunt acuzați de luare de mita, abuz in serviciu și fals intelectual deoarece luau intre 50 și 200 de lei de la șoferi pe care ii opreau in trafic, relateaza…

- Politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, intensifica in aceasta perioada actiunile pentru combaterea activitatilor ilicite in activitatea operatorilor economici autorizati pentru a efectua operatiuni de dezinfectie,…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Harghita au declarat ca ursul care a agonizat pe sosea, intre Sovata si Praid, a fost impuscat de catre vanatori, dupa ce a fost tranchilizat, iar in aceasta cauza politistii au deschis un dosar penal.

- CUTREMURATOR! O judecatoare a fost gasita intr-o balta de sange, cu gatul taiat langa masina sa O judecatoare de la Curtea de Apel Mures a fost gasita langa mașina, intr-o balta de sange, cu un cuțit langa ea. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL…

- La data de 06 noiembrie 2019, in jurul orei 11.45, polițiștii rutieri din Blaj au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in județul Sibiu. Șoferul acestuia a ignorat semnalul polițiștilor și și-a continuat drumul, iar, in incercarea de a scapa de control, a intrat in curtea…

- Curtea de Apel Iasi a pronuntat vineri, 1 noiembrie, sentinta definitiva in dosarul in care fostul primar de Barlad, Constantin Constantinescu, a fost judecat pentru abuz in serviciu. In prima instanta, fost edil a fost achitat insa judecatorii i-au aplicat o amenda administrativa de 1.000 de lei.