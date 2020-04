Reşiţa ar putea produce combinezoane! Se așteaptă omologarea! CARAS-SEVERIN – Este vorba despre cele asigura protectie totala impotriva COVID, atat de necesara in aceste zile sistemului sanitar romanesc! Vincenzo Moderno, vicepreședintele Camerei de Comerț Italiene pentru Romania, a dezvaluit pentru colegii de la Express de Banat ca o fabrica italiana din Reșița i-ar putea salva de la infectare cu COVID-19 pe medicii spitalelor din Romania: „Firma din Reșița e unica din Romania care a adus materiale din Marea Britanie, materiale care au fost inventate in ianuarie, anul acesta, testate COVID-19, materiale din care face combinezoane. E unicul material testat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

